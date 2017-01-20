Hainler polis üniformasıyla İstanbul'da sansasyonel eylem yapacaktı
İstanbul'da polis üniformasıyla eylem yapmayı planlayan 2 şüpheli terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
İstanbul'da polis üniformasıyla eylem yapmayı planlayan 2 şüpheli terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin sansasyonel eylem yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Sarıyer'de belirlenen 3 adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda polis üniformasıyla birlikte 2 adet gaz maskesi,1 adet tabanca, 1 adet sprey boya ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alındı. Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerin polis üniformasıyla eylem planladığı iddia edildi. (Tugay Saday /İHA)
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