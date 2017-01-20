Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Hainler polis üniformasıyla İstanbul'da sansasyonel eylem yapacaktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Hainler polis üniformasıyla İstanbul'da sansasyonel eylem yapacaktı

İstanbul'da polis üniformasıyla eylem yapmayı planlayan 2 şüpheli terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul'da polis üniformasıyla eylem yapmayı planlayan 2 şüpheli terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin sansasyonel eylem yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Sarıyer'de belirlenen 3 adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda polis üniformasıyla birlikte 2 adet gaz maskesi,1 adet tabanca, 1 adet sprey boya ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alındı. Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerin polis üniformasıyla eylem planladığı iddia edildi.
(Tugay Saday /İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Öğretmenden 6 kiloluk yeni turp çeşidi
DEAŞ havadan karadan vuruldu: 23 terörist öldürüldü
Trump'a 'tarihi' devir teslim!
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Mete Yarar'dan Reina saldırganı ile ilgili çarpıcı yorum
Serbest piyasada döviz fiyatları
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Selahattin Demirtaş beraat etti!
Selahattin Demirtaş beraat etti!
Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak hamle! O isme teklif etti
Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak hamle! O isme teklif etti
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
3 kadın, Reina canisine ödül olarak gönderilmiş!
3 kadın, Reina canisine ödül olarak gönderilmiş!
Erdoğan'ı çok kızdıran olay: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun!
Erdoğan'ı çok kızdıran olay: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun!
Merkez Bankası'ndan Dolar tahmini!
Merkez Bankası'ndan Dolar tahmini!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Öğretmenden 6 kiloluk yeni turp çeşidi
Öğretmenden 6 kiloluk yeni turp çeşidi
DEAŞ havadan karadan vuruldu: 23 terörist öldürüldü
DEAŞ havadan karadan vuruldu: 23 terörist öldürüldü
Trump'a 'tarihi' devir teslim!
Trump'a 'tarihi' devir teslim!
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Mete Yarar'dan Reina saldırganı ile ilgili çarpıcı yorum
Mete Yarar'dan Reina saldırganı ile ilgili çarpıcı yorum
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
HDP'li vekil gözaltına alındı
HDP'li vekil gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: 36 polis gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: 36 polis gözaltına alındı
Tutuklanan PKK'lı, HDP'li milletvekili adayı çıktı
Tutuklanan PKK'lı, HDP'li milletvekili adayı çıktı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Müşteri gibi girip paket paket çay çaldılar
Müşteri gibi girip paket paket çay çaldılar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English