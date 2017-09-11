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Hain tuzak erken fark edildi
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Hain tuzak erken fark edildi

Pertek'ten Tunceli'ye gidiş yolunda polis noktasına 50 metre kala yerleştirilen ve güvenlik güçleri tarafından fark edilen bomba, imha edilerek yol tekrar trafiğe açıldı.

Pertek'ten Tunceli'ye gidiş yolunda polis noktasına 50 metre kala yerleştirilen ve güvenlik güçleri tarafından fark edilen bomba, imha edilerek yol tekrar trafiğe açıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Pertek ilçesinde güvenlik güçleri, zaman zaman güvenlik gerekçesiyle uygulama yapılan polis noktasına 50 metre kala manhole yerleştirilmiş el yapımı patlayıcıyı fark etti. Bunun üzerine güvenlik güçleri çevre güvenliğini alarak, yolu trafiğe kapattı. Tunceli İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba uzmanları bölgede gerekli çalışmayı yaptıktan sonra patlayıcıyı kontrollü bir şekilde patlatarak imha etti.

YOL TRAFİĞE TEKRAR AÇILDI
Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Pertek ilçe girişinde polis yol kontrol noktasına 50 metre uzaklıkta halen devam eden kaldırım çalışmaları olduğu alanda içerisinde naylona sarılı vaziyette pil batarya bloğu ve kablolar olduğu görülmüş yapılan incelemede manhole EYP yerleştirildiği tespit edilmiştir. İl merkezinden gönderilen bomba imha ve olay yeri inceleme görevlileri intikal edene kadar askeri birlikten çağrılan bomba imha uzmanları ile tespit ve imha çalışmaları başlatılmıştır. Polis bomba imha uzmanının olay yerine intikali ile birlikte gerekli çevre tedbirleri alınarak EYP kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" denildi.
(Kamil Cankılıç - Fatma Çıray /İHA)
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