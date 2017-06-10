Hain tuzağı köylüler bozdu

Hakkari Yüksekova Kamışlı köyü civarında, köylülerin haber vermesi sonucunda arazide tespit edilen çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği SAS timi tarafından imha edildi.

Hakkari Yüksekova Kamışlı köyü civarında, köylülerin haber vermesi sonucunda arazide tespit edilen çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği SAS timi tarafından imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Hakkari/Yüksekova Kamışlı köyü civarında köylülerin haber vermesi sonucunda arazide çoklu EYP düzeneğinin tespit edildiği belirtilerek, bölgeye sevk edilen SAS timi tarafından söz konusu düzeneğin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Düzeneğin muhtemel helikopter inişinde helikoptere zarar vermek maksadıyla bölücü terör örgütü mensuplarınca hazırlandığı değerlendiriliyor.

