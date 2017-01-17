17.01.2017 09:23 Hain saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır'da dün, 4 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı patlamanın şiddeti nedeniyle 1 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde çukur oluşurken, bazı mezar taşlarında tahribat meydana geldi. Diyarbakır'da dün, 4 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı patlamanın şiddeti nedeniyle 1 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde çukur oluşurken, bazı mezar taşlarında tahribat meydana geldi.

Terör örgütü mensupları dün, Dicle Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan mezarlık duvarına döşediği patlayıcıyı, polis zırhlı aracının geçişi sırasında infilak ettirmiş, olayda 4 polis şehit olmuş, 2 polis de yaralanmıştı. Güvenlik güçleri, dün gece yarısına kadar çalışmalarını sürdürürken, patlamanın şiddeti günün ilk ışıklarında ortaya çıktı.

Terör örgütü mensuplarının mezarlık duvarına yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu olay yerinde 1 metre derinliğinde yaklaşık 3 metre genişliğinde çukur oluştu. Patlayıcının etkisi nedeniyle mezarlık duvarı ve bazı mezarlarda tahribat oluştu. Zırhlı aracın parçalarının bulunduğu olay yerinde ağaçların köklerinden söküldüğü görüldü.

Güvenlik güçlerinin olayı gerçekleştiren teröristleri yakalama çalışmaları sürüyor.

(Aydın Yorat - Emrah Kızıl / İHA)

