Hain darbe girişimi ABD'de de anlatılacak

Birinci yıl dönümünde 15 Temmuz hain darbe girişimi, ABD'de de 'Unutma, unutturma' sloganıyla anlatılacak.
Birinci yıl dönümünde 15 Temmuz hain darbe girişimi, ABD'de de "Unutma, unutturma" sloganıyla anlatılacak. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Din ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği tarafından ABD genelinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 25 eyaletteki camide mevlit okutulacağı açıklandı. Ayrıca bazı düşünce kuruluşlarının New York ve Washington'da çeşitli paneller ile darbe girişimi ile yapılmak istenilen hainliğin, ABD'li ve yabancı konuklara anlatılacağı duyuruldu. (Candemir Sarı /İHA)
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