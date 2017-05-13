Hagi'nin takımı şampiyon oldu

Galatasaray'ın efsane ismi Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul Constanta, Romanya Ligi'nde şampiyon oldu.
Galatasaray'ın efsane ismi Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul Constanta, Romanya Ligi'nde şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı takımın efsane ismi Hagi'nin 2009 yılında kurduğu ve 2014-15 sezonundan bu yana çalıştırdığı Viitorul Canstanta, Romanya liginde mutlu sona ulaştı. Sahasında Cluj'u ağırlayan Constanta, rakibini Iancu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek ligi zirvede tamamlayarak şampiyon oldu. Hagi, böylece teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.
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