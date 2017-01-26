Haftanın MVP'si Ioannis Bourousis

THY Euroleague'in 19. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos'un Barcelona Lassa'yı yendiği maçta 14 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 2 blokla oynayan Yunan oyuncusu Ioannis Bourousis seçildi.

THY Euroleague'in 19. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos'un Barcelona Lassa'yı yendiği maçta 14 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 2 blokla oynayan Yunan oyuncusu Ioannis Bourousis seçildi.

THY Euroleague'in 19. haftası dün oynanan karşılaşmalarla sona ererken, haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Panathinaikos'un evinde Barcelona Lassa'yı 71-65 yendiği maçta 14 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 2 blokla oynayan Ioannis Bourousis topladığı 31 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si oldu.



TÜRK TAKIMLARINDAN 3 GALİBİYET

Euroleague'de bu hafta Türk takımları 3 galibiyet çıkardı. Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'İ 102-63 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Fenerbahçe de Rusya deplasmanında UNICS Kazan'ı 86-81 yendi. Haftanın Türk derbisinde ise Anadolu Efes, evinde mücadele ettiği Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 ile geçti.



CSKA LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Ligde 19 hafta geride kalırken, CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor. Moskova'yı Real Madrid ile Olympiakos takip ediyor. Haftayı Fenerbahçe 4., Darüşşafaka Doğuş 8., Anadolu Efes 9. ve Galatasaray Odeabank ise 14. sırada tamamladı.

THY Euroleague'in 19. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:



UNICS Kazan: 81 - Fenerbahçe: 86

Galatasaray Odeabank: 102 - Maccabi FOX Tel Aviv: 63

Zalgiris Kaunas: 79 - CSKA Moskova: 74

Panathinaikos Superfoods: 71 - FC Barcelona Lassa: 65

İspanya Baskonia: 69 - Kızılyıldız: 87

Anadolu Efes: 93 - Darüşşafaka Doğuş: 81

Brose Baskets Bamberg: 89 - Real Madrid: 91

EA7 Olimpia Milano: 99 - Olympiakos: 83

(Oğuzhan Ort / İHA)