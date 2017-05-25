Haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler şöyle:



27 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Atiker Konyaspor - Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Barış Şimşek

18.00 Medipol Başakşehir - Adanaspor: Halis Özkahya

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ali Palabıyık

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28 MAYIS PAZAR

16.00 Bursaspor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlıspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Kardemir Karabükspor - Kayserispor: Bülent Birincioğlu

19.00 Gaziantepspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

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29 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Halil Umut Meler

