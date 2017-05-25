Haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
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