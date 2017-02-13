13.02.2017 10:58 Haftalık terörle mücadele raporu açıklandı

İçişleri Bakanlığı, 6-13 Şubat haftasında yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı, 6-13 Şubat haftasında yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, terör örgütü PKK'ya 250 operasyon düzenlenirken, 'örgüte yardım ve yataklık' yaptıkları iddiası ile 520 kişi gözaltına alındı, bunlardan 26'sı da tutuklandı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise 792 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 147'si tutuklandı. DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 45 kişi, sol terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 1'i ölü olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildi.



