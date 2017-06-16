Hafriyat kamyonunun eziği genç kızın fotoğrafı ortaya çıktı
İstanbul Habibler'de yolun karşına geçmek isterken hafriyat kamyonun altında kalarak can veren 17 yaşındaki Berfin Kantarkıran'ın fotoğrafı ortaya çıktı.
İstanbul Habibler'de yolun karşına geçmek isterken hafriyat kamyonun altında kalarak can veren 17 yaşındaki Berfin Kantarkıran'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Habibler Arnavutköy yolu üzerinde hafriyat kamyonun altında kalarak can veren 17 yaşındaki Berfin Kantarkıran'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta yanındaki arkadaşıyla birlikte gülümseyerek poz veren genç kızın hemşirelik öğrencisi olduğu öğrenildi. (Caner Sönmez/İHA)
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