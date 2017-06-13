Hafriyat kamyonu ormanlık alana uçtu: 1 ölü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun yoldan çıkarak ormana dalması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun yoldan çıkarak ormana dalması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Saray'ın Safaalan Mahallesi yolunun 15. Kilometresinde Saray istikametine seyretmekte olan Mehmet Şirin (40) idaresindeki 34 VD 1854 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana daldı. Kaza sonucu hurdaya dönen ve alev alan kamyon olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartıldı. 112 ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kamyon sürücüsü Mehmet Şirin'in hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Kamyon sürücüsü Mehmet Şirin'in cenazesi Saray Cumhuriyet Savcısı Emre Duman'ın ilk incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Fatih Kıray / İHA)