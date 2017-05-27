Hafriyat kamyonu iş yerine girdi: 1 yaralı

İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 3 metre yükseklikten düşüp iki katlı binanın alt katındaki bir iş yerine girdi.

İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 3 metre yükseklikten düşüp iki katlı binanın alt katındaki bir iş yerine girdi.

Edinilen bilgiye göre olay Ayvasaray D-100 karayolu üzerinde Topkapı istikametinde Haliç Köprüsü çıkışında meydana geldi. Saat 06.30 sıralarında Fatih Çiçek(36) yönetimindeki 34 YN 9171 Plakalı hafriyat kamyonu Haliç Köprü çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. 3 metre yükseklikten düşüp iki katlı binanın alt katındaki bir iş yerine giren kamyonun sürücüsü aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ,itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından sürücü Çiçek bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk tedavisi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle park halindeki bir araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda Topkapı istikametinde 2 şerit yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

(Oğuzcan Yazar/İHA)