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Hafriyat kamyonu faciasında babaanneye şok dava
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Hafriyat kamyonu faciasında babaanneye şok dava

İstanbul Sarıyer'deki hafriyat kamyonu faciasında, 5 yaşındaki torununu kaybeden ve kendisi de ölümden dönen kadına trafik ihlalinden dava açıldı. Park halindeki 3 araç ile kamyon sürücüsünün 15 yıla kadar hapsini isteyen savcılık, ölümden dönen babaannenin ise 6 yıla kadar hapsini istedi.

İstanbul Sarıyer'deki hafriyat kamyonu faciasında, 5 yaşındaki torununu kaybeden ve kendisi de ölümden dönen kadına trafik ihlalinden dava açıldı. Park halindeki 3 araç ile kamyon sürücüsünün 15 yıla kadar hapsini isteyen savcılık, ölümden dönen babaannenin ise 6 yıla kadar hapsini istedi.
İstanbul Sarıyer'de 12 Aralık 2016 tarihinde 5 yaşındaki Yaren Ebrar Aluç'un hayatını kaybettiği, 71 yaşındaki babaannesinin ölümden döndüğü kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede kazada ağır yaralanan minik Yaren'in babaannesi Hatice Aluç (71), hafriyat kamyonu şoförü Erdal Yavuz (48) ve kazanın meydana geldiği cadde üzerine araçlarını sağlı sollu olarak park eden 3 sürücü ile birlikte "şüpheli" olarak yer aldı.
Minik Yaren'in anne ve babasının müşteki olarak yer aldığı iddianamede, olay günü saat 11.50 sıralarında şüpheli Erdal Yavuz'un sürdüğü hafriyat kamyonu ile Adnan Kahveci Caddesi'nden Vatan Caddesi istikametine dönüş manevrası yaptığı anlatıldı. Bu sırada karşıya geçmekte olan Hatice Aluç ve elinden tuttuğu torunları Yaren Ebrar Aluç ile Yusuf Emin Aluç'a kamyonun çarpması sonucu Yaren Ebrar Aluç'un olay yerinde öldüğü belirtilen iddianamede, Yusuf Emin Aluç'un herhangi bir yara almadan kazayı atlattığı, babaanne Hatice Aluç'un ise ağır derecede yaralandığı kaydedildi.

BİLİRKİŞİ 3 ŞOFÖRÜ DE KUSURSUZ BULDU
Soruşturma aşamasında kusur tespiti için dosyanın bilirkişiye gönderildiği hatırlatılan iddianamede, "Bilirkişi raporuna göre olayda şüpheli Erdal Yavuz ile şikayetçi-şüpheli Hatice Aluç'un kusurlu olduğu, kamyonun Vatan Caddesi'ne girerken caddenin soluna ve sağına park eden araçların kusursuz olduğu tespit edilmiştir" denildi.

SAVCILIK 3 ŞOFÖRÜ DE KAZANDAN SORUMLU TUTTU
Savcılık, bilirkişi raporuna göre caddeye araçlarını park eden 3 sürücüye kusur yüklenmese de, olay anını gösteren kamera kayıtlarında, kamyon sürücüsünün Vatan Caddesi'ne girişi sırasında, yola park eden araçlar nedeniyle zorlandığına, iki manevrayla giriş yaptığına, bu araçlara çarpmamak için aracını kontrol ettiği sırada önüne fırlayan yayaları görmeyerek kazaya sebebiyet verdiğine dikkat çekti. İddianamede, "Bu nedenle 3 araç sürücüsünün kusurlu olduğunun düşünüldüğünü, kusur oranının ve kusur durumunun tespitinin mahkemeye ait olduğu" vurgulandı.

"BABAANNE TRAFİK KURALLARINI İHLAL EDEREK TORUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU"
Kamyon sürücüsünün trafik kurallarını ihlal ederek Yaren'in ölümüne, babaannesinin yaralanmasına yol açtığı kaydedilen iddianamede, şüpheli babaanne Hatice Aluç'un ise yine trafik kurallarını ihlal ederek torununun ölümüne sebebiyet verdiği ifade edildi. Diğer 3 araç sürücüsünün de Vatan Caddesi'nin her iki yönüne araçlarını park ederek Yaren'in ölümüne, babaannesinin yaralanmasına neden oldukları anlatıldı.

BABAANNEYE 6, SÜRÜCÜLERE 15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Savcılık iddianamede "şikayetçi-şüpheli" olarak yer alan babaanne Hatice Aluç'un "taksirle birinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, kamyon şoförü Erdal Yavuz ile yol kenarına park eden Abdullah Derya, Mehmet Sami Erdoğan ve Sandy Yahni'nin ise "taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin ise yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etti. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Haklarında dava açılan 5 şüphelinin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
(Başak Akbulut/İHA)

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