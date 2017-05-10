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Hafriyat kamyonları GPS ile kontrol altına alınacak
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Hafriyat kamyonları GPS ile kontrol altına alınacak

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Trafik Hizmetleri Başkanı Mehmet Akdeniz, Akdeniz, trafikte büyük sorun olan hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin GSP sistemi ile kontrol altına alınacağını söyledi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Trafik Hizmetleri Başkanı Mehmet Akdeniz, Akdeniz, trafikte büyük sorun olan hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin GSP sistemi ile kontrol altına alınacağını söyledi.
Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen "Trafik Bölge Değerlendirme" toplantılarının İstanbul ayağı Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde yapıldı. Toplantıya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Trafik Hizmetleri Başkanı Mehmet Akdeniz ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcıları, birim müdürleri ve polisler katıldı. Toplantıda hafriyat ve beton mikserlerinin güzergahların dışına çıkıp çıkmadığı, hız sınırlarını aşıp aşmadığı ile ilgili GPS takılarak sıkı bir denetimin sağlanacağı bildirildi.
Değerlendirme toplantısında konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Trafik Hizmetleri Başkanı Mehmet Akdeniz, "Trafik kuralları insanların yaşam güvenliği bakımından ekmek, su kadar önemlidir. Bir süre aç ve susuz kalabiliriz ama trafikte bir saniye içinde yapılacak bir kural ihlali sonucunda yaşamımızı ortadan kaldırabiliyoruz. Hatta başka insanlara acı vererek. Onun için trafik kurallarının ihlalinin affı yoktur. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı ile bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2020 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklı ölüm oranlarının yüzde 50 oranında azaltılması hedeflenmiştir. Türkiye olarak biz bu hedefi yakalamak üzereyiz. Yani Birleşmiş Milletlerin aldığı karara hukuksal boyutta uymak zorundayız. Ancak bu bir prosedürdür. Bizim için önemli olan bir insanımızı nasıl kurtarabilirizdir. Derdimiz budur. Kuralların dışında vicdanımızın emrettiği çerçevede bütün trafik personeli olarak bu önlemleri almaya çalışıyoruz" dedi.
"Trafik deyince akla İstanbul geliyor" diyen Akdeniz, "Ancak trafiğin çözümüne ilişkin İstanbul her zaman öncü olmuştur. Bize de ışık vermiştir. En son çok güzel birkaç çalışma yaptık. Hafriyat ve beton mikserlerinin güzergahların dışına çıkıp çıkmadığı, hız sınırlarını aşıp aşmadığıyla ilgili GPS takılarak sıkı bir denetimini sağlayacağız. Birkaç yıl önce ülkemizde trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin sayısı on binlerle ifade ediliyordu. Bugün bu rakamı 7 bin civarlarına düşürdük. Bu yıl bu rakamı alacağımız tedbirlerle 6 binlerin altına düşürmeyi hedefliyoruz. Son 12 yılda alınan tedbirlerle yıllık ortalama yüzde 10 civarında ölümler azaltıldı. Fakat biz kendimize söz verdik. Bize yüzde 10 ölüm oranı azaltmak yetmez, biz bu oranı bu sene yüzde 28 oranına çıkaracağız dedik. 3 aylık dönemde bu oranı yakaladık. Bunu sene boyunca sürdüreceğiz" diye konuştu.
(Mehmet Altunışık/İHA)

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