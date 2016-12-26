26.12.2016 17:19 Hafız Nurcan Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'de önceki gün vefat eden Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Aydilek Keskin Yıldırım'ın annesi, İl Hukuk İşleri eski Müdürü İzzet Yıldırım'ın 81 yaşında hayatını kaybeden kayınvalidesi Hafız Nurcan Keskin son yolculuğuna uğurlandı. Balıkesir'de önceki gün vefat eden Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Aydilek Keskin Yıldırım'ın annesi, İl Hukuk İşleri eski Müdürü İzzet Yıldırım'ın 81 yaşında hayatını kaybeden kayınvalidesi Hafız Nurcan Keskin son yolculuğuna uğurlandı.



Önceki gün hayatını kaybeden 81 yaşındaki 3 çocuk annesi Hafız Nurcan Keskin'in cenazesi Urgancı Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Belediyesi eski başkanlarından Sami Gökdeniz, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, valilik çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

