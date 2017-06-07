Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Suvarlı Beldesi istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 HF 199 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Suvarlı Beldesi girişinde şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan Hacer Özcan (23), Şehmuz Solmaz (22), Esra Kurşun (21), Mehmet Yılmaz (21) ve Ferhat Mutlu (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Ramazan Kuyu /İHA)