Hadımköy'de fabrika yangını: 4 yaralı

Hadımköy'deki bir plastik fabrikasında çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Hadımköy'deki bir plastik fabrikasında çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Hadımköy'deki bir plastik fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı fabrikada zaman zaman patlamalar meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangında yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Yangın haberini alınca olay yerine koşan fabrika sahibini arkadaşları teselli etti. Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmasının devam ettiği, fabrikanın bir kısmındaki yanmanın kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.

