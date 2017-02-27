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Hacla ilgili merak edilenler
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Hacla ilgili merak edilenler

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılki hac kuralarının çekilmesinin ardından hac ile ilgili en çok merak edilen soruları cevapladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılki hac kuralarının çekilmesinin ardından hac ile ilgili en çok merak edilen soruları cevapladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ile ilgili en çok merak edilen sorulara cevap vererek, 2017 yılındaki hac kura sonuçlarına göre 80 bin kontenjanın dağılımını açıkladı. Sıraya konulması halinde kayıtlı mevcut hacı adayı sayısına göre 25 yıl sonrasına sıra verileceği belirtilirken, bu sene hacca gideceklerin yüzde 75'inin 2007-2010 yılları arasında kayıt yaptıranlardan oluştuğu ifade edildi.

HACCA NEDEN SIRAYLA GÖTÜR MÜYORSUNUZ?
Hacı adaylarının neden sırayla götürülmediği sorusuna, "Sıraya konulması halinde kayıtlı mevcut hacı adayı sayısına göre 25 yıl sonrasına sıra verilmiş olacaktır. Bu da toplumda her türlü hac talebini ve hac heyecanını ortadan kaldıracak ve bir süre sonra toplumsal soruna dönüşecektir" şeklinde cevap verildi.

NEDEN KURAYA İHTİYAÇ DUYULDU?
Hacca olan yoğun ilginin dünyada ve Türkiye'de bazı uygulamaları da beraberinde getirdiğine dikkat çekilen çalışmada, tarih tarih gelişmeler şu şekilde belirtildi:
"Dünyada müracaat edenlerin sayısı en fazla 900 bini bulduğu için 1985 yılına kadar hiçbir kısıtlama olmadan herkes hac ibadetini yapabiliyordu. Hac taleplerinin artması ve mekanların yetersiz kalması İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları 1987 yılında Amman'daki toplantıyla hacda kota uygulamasına karar verildi. Türkiye'de talebin az olması nedeni ile 2003 yılına kadar müracaat eden herkes hacca gidebiliyordu. 2003 yılından itibaren hacca müracaat eden kişi sayısı arttı. Bu yıl (2017) dünya Müslümanlarından haccetmek üzere talepte bulunan insan sayısı 25 milyondur. Fakat ibadet mekanları ancak yılda 3 milyon insanın talebine karşılık verebiliyor. Hac müracaatları da her geçen yıl katlanarak artıyor."

KATSAYILI KURA SİSTEMİ NEDİR?
Bu sistemle uzun yıllardan beri bekleyen hacı adaylarına öncelik tanınmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada şöyle devam edildi:
"Hacca gideceklerin yüzde 70-80'i uzun yıllardan beri bekleyenler olacaktır. 10 yıl önce hacca başvuranlar 100 kez kura hakkı elde ederken, 9. yıldaki hacı adayları 81, 8. yıldakiler ise 64 kez kura hakkı elde etti. Bu yıl hacca başvuranlar 1 kez, geçen yıl başvuranlar 4, 2015 yılında başvuranlar ise 9 kez kura hakkı elde etti. 2017 yılı hac kura sonuçlarına göre bu sene hacca gideceklerin yüzde 75'i, 2007-2010 yılları arasında kayıt yaptırmış olanlardan, yüzde 24,7'si, 2011-2016 yılları arasında kayıt yaptırmış olanlardan, yüzde 0,3'ü ise 2017 yılında kayıt yaptırmış olanlardan oluşuyor. Bu yılki hac müracaatı, 1 milyon 892 bin 724. Türkiye'ye verilen hac kontenjanı 80 bin."

HACCA KAYIT YAPTIRIP GİDEMEYENLERİN DİNEN MESULİYETİ VAR MIDIR?
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, konuyla ilgili olarak, "İslam fıkhına göre hac ibadetine talip olmak, gelip müracaat etmek, niyetini ortaya koymak her mümin için önemlidir. Yıllarca müracaat ettiği halde hacca gidemeyen kardeşlerimizin üzerinden hac farizası sakıt oluyor. Hacca gidecek kardeşimizin sevinci Allah katında ne kadar kıymetli ise, bu imkana kavuşamayan kardeşimizin hüznü de o kadar kıymetlidir" dedi.

ŞEHİT AİLELERİ HAC KURASINA GİRECEK Mİ?
Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun gazi ve şehit aileleri için 600 olan kotayı müracaat eden kişi sayısı kadar arttırdığı ifade edilerek, "Bu yıl 4 bin 600 gazi ve şehit yakını 80 bin kotaya ilave olarak kutsal toraklara gitme imkanına kavuşacak. Bu hakkı elde edenlerin kayıtları ise 16-24 Mart tarihleri arasında yapılacak" açıklamasına yer verildi.

HAC FİYATLARI NASIL BELİRLENMEKTEDİR?
Hac ücretleri, ulaşım, konaklama, Arafat'ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti'ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenmekte olduğu belirtildi.

HAC ÜCRETLERİ BU SENE NE KADAR OLACAK?
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017 yılı hac ücretlerini açıkladı. Bu sene hacı adaylarına oda tercihli ve otel olmak üzere iki tür konaklama imkanı sunan Diyanet İşleri Başkanlığı, oda tercihli konaklama türünde 2 kişilik odada kişi başına ücretin 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başına ücretin 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başına ücretin 12 bin 250 TL olarak belirlendiğini bildirdi. Otel konaklama türünde ise otellerin tür ve niteliğine göre belirlenen ücretler şöyle:
"Otel 2 hac ücretleri 22 bin 750 TL ile 24 bin 500 TL, otel 1 ücretleri 27 bin 500 TL ile 39 bin 750 TL."

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