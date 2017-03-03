Hackerler 1.2 milyon frankı kendi hesaplarına aktardı
İsviçre'de, 600 istasyonu bulunan Avia yakıt istasyonlarının bağlı olduğu Küng Holding AG hesaplarından bir gecede 1.2 milyon frankın (4.4 milyon TL) hackerler tarafından çalındığı ortaya çıktı.
İsviçre'de, 600 istasyonu bulunan Avia yakıt istasyonlarının bağlı olduğu Küng Holding AG hesaplarından bir gecede 1.2 milyon frankın (4.4 milyon TL) hackerler tarafından çalındığı ortaya çıktı. Şirket hesaplarına girmeyi başaran hackerler, Kırgızistan'da bir şahıs hesabına 785 bin frank havale ettiler. Şirketin UBS'de bulunan hesabından 309 bin frank ve Credit Suisse bankasında bulunan hesaplardan ise 121 bin frank havaleler yapıldığı belirlendi. Bankaların, bu işlemleri kendilerinden onay almadan gerçekleştirdiğine dikkat çeken Küng Holding AG Yönetim Kurulu Başkanı Christoph Küng, bu büyüklükte havalelerin şahıs hesaplarına aktarılırken kendileri bilgi verilmemiş olmasına bir anlam vermediğini belirtti. Başkan Christoph Küng, kullandıkları programların eskidiğini ve güvenlik açıklarının bulunduğunu kabul etti.
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