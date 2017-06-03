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Hacıosman-Yenikapı metrosunda sürücüsüz araçlar raylarda
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Hacıosman-Yenikapı metrosunda sürücüsüz araçlar raylarda

Hacıosman-Yenikapı metrosunda sürücüsüz araçlar raylarda. Kadir Topbaş düzenlenen törende konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aralık ayına kadar Hacıosman-Yenikapı metrosuna dahil edilmesiyle sefer sıklığını 2 dakikaya düşürecek 68 araçtan 4'ü daha raylara indirildi.

Hacıosman-Yenikapı metrosu için yerli katkı ile üretilen ve raylara indirilen araç sayısının 8'e ulaşması dolayısıyla çalışmalar hakkında bilgi verilmek üzere Seyrantepe Metro Durağı'nda tören yapıldı.

68 VAGON DAHA SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bu metro hattında 92 araç bulunduğunu, insansız, sürücüsüz çalışacak 68 vagonun ise sisteme peyderpey dahil edileceğini bildirdi.

Topbaş, şöyle devam etti:

"160 vagon bu sistemde çalışırken yüzde 30 daha fazla yolcu taşıyabilecek. İstersek daha fazla artırabilir, vagon aralıklarını daha düşürerek bu sayıyı daha çok 500-600 binlere çıkartabiliriz. Çok ileri bir sistem olarak devreye giren bu vagonların özellikleri var. Bahsettiğim gibi insansız bir sistem olarak çalışacak yani sürücüsü yok. Sistem tamamen kendi elektronik bir yazılımla depo alanlarına gidebilecek, devreye girebilecek ve sistem çalışacak. Bu araçlarda özellikle yerli üretimi önemsediğimiz için yüzde 42'sinin yerli olduğunu ifade edebilirim. Gelecekte bu daha da artacak. 68 vagonun bize maliyeti takriben 77,5 milyon avro artı KDV."

İlave vagonların raylara yerleştirilmesinin bu sene aralık ayında tamamlanacağını dile getiren Topbaş, böylece Hacıosman-Yenikapı hattındaki 160 vagonda günde 450 bin kişinin seyahat edebileceğini aktardı.

NEW YORK'TA LONDRA'DA BU İLERİ TEKNOLOJİ YOK

Kadir Topbaş, İstanbul'daki bütün metro sistemlerinin çok yeni olduğuna dikkati çekti.

Dünyanın diğer bazı metropollerindeki sistemlerle İstanbul'daki metro ağını kıyaslayan Topbaş, şunları kaydetti:

"Şu anda bizim teknolojimizde ne New York'ta ne Londra'da ne Berlin'de ne Tokyo'da bu ileri teknoloji yok. Altını çizerek söylüyorum. Bizim burada kullandığımız teknoloji, vagon kalitesi, yeniliklerimiz çok daha ileri. Zaten istasyonlarımız da onlardan farklı çünkü onlar 100 yıl önce yaptılar, 150 yıl önce yaptılar. Tabii onların sistemi eskidi ama biz o zamanki teknolojiden değil, bugünkü teknolojiyle yaptığımız için en modernleri bu şehre yakışır diyoruz. Hayırlı olsun."

Topbaş, elindeki telsizden işçilere talimat verdikten sonra tırda bulunan vagon, dev vinç yardımıyla raylara yerleştirildi. Raylarda incelemelerde bulunan Topbaş, daha sonra işçilerle sahur yaptı.

Vagonların gövde imalatının Adapazarı'nda yapıldığı, 68 vagonun tamamının devreye alınmasıyla Hacıosman-Yenikapı metrosunda sefer sıklığının 3 dakikadan 2 dakikaya ineceği, araçların klimalı bir sisteme sahip olacağı ve konforlu yolculuk için titreşim ile ses izolasyonu bulunduğu belirtildi.

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