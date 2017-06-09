Hacı Bayram'da LYS yoğunluğu

Ankara Hacı Bayram Veli Türbesi, LYS' ye girecek olan öğrenciler ve velileri tarafından ziyaret akınına uğradı.

Ankara Hacı Bayram Veli Türbesi, LYS' ye girecek olan öğrenciler ve velileri tarafından ziyaret akınına uğradı.

10-11 Haziran ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girecek olan öğrenciler ve velileri Hacı Bayram Veli Hazretlerini ziyaret ederek dua etti. Stresli, kaygılı olan öğrenciler ve velileri, sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dilerken, ellerinden geleni yaptıklarını gerisini Allah'a bıraktıklarını dile getirdiler.

İkinci kez sınava girecek olan Baturhan Durmuş, "Çalıştım, elimden geleni yaptım. Sınavda başarılı olmak için dua etmeye geldim. Elimden geleni yaptım, çalıştım. Şimdi de dua ederek yardım istiyorum" dedi.

18 yaşında olan Asena Kayacı ise "Belki vesile aracı olur diye dua etmeye geldim. Elimizden geleni yaptık gerisini Allah'a bıraktık. İçim rahat" ifadelerini kullandı.

Oğlu sınava girecek olan Seyide Er de, "Pazar günü sınava girecek oğlum. Hakkında hayırlısı olsun. Çalıştı inanıyorum inşallah kazanır. Hayırlı ise başarsın değilse olmasın" diye konuştu.

Torunu sınava girecek olan Birsel Bayam ise "Çok heyecanlı, stresli, çalışkan bir kız. Okulunda beşinci oldu. İlk 40 binin içine girdi. Tavsiyelerde bulunarak dünyanın sonu değil diyoruz. Bu yıl olmazsa seneye olur" şeklinde konuştu.

(Zeynep Babacan - İbrahim Berat Yılmaz / İHA)