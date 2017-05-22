Adana'da yaşlı bir kadın, evine gelen kişiler tarafından 'Hacca gitmeye hak kazandınız' denilerek dolandırıldı.

Adana'da yaşlı bir kadın, evine gelen kişiler tarafından "Hacca gitmeye hak kazandınız" denilerek dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan Emine Argunhan'ın (65) kocası 85 yaşındaki kocası Yusuf Argunhan, 10 yıl önce hacca gitti. Emine Argunhan, kendisi de ölmeden önce kutsal toprakları görmek için 2009 yılından bu yana hacca gitmek için başvuru yapmaya başladı. Ancak Argunhan bir türlü hacca gitmeye hak kazanamadı. Bu yıl 25 Şubat'taki kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları arasında da ismi çıkmayan Argunhan adeta yıkıldı.

Öte yandan, Emine Argunhan'ın dün kapısı çaldı. Yaşlı kadın kapıyı açtığında iki kişi Diyanet'ten geldiklerini söyleyerek, hacca gitmeye hak kazandığı müjdesini vermeye geldiklerini söyledi. Argunhan, 8 yıldır hacca gitme özlemiyle kuraların çekildiğini unutarak, üzerinde Arapça yazılar bulunan bir kağıdı gösteren kişilere inandı. Argunhan, hacca gitme sevinci yaşarken, şahıslar bu müjde karşılığında para istedi. Bunun üzerine emekli olan ve bin 500 lira maaş alan eşinin maaşından yaşlı kadın bin lira parayı alıp eve gelen 2 kişiye verdi.



"HEDİYELERİMİZ VAR, ONLARI GETİRELİM" DEYİP KAÇTILAR

Şahıslar bir süre sonra "Otomobilde sana hac hediyelerimiz var, onları getirelim" diyerek evden ayrıldı. Argunhan evde onları bekledi ancak şahıslar bir türlü gelmeyince kadın aşağı inip baktığında kimsenin olmadığını gördü. Emine Argunhan dolandırılmış olabileceğini anlayarak hemen Adana İl Müftülüğünü aradı. Müftülükten yetkililer, hacca katılacak kişilerin 25 Şubat tarihinde belirlendiğini söyledi. Argunhan bunun üzerine dolandırıldığını anlayarak polisi aradı. Polis şimdi her yerde bu dolandırıcıları arıyor.

Emine Argunhan, kocasının yıllar önce hacca gittiğini, kendisinin de 2009 yılından bu yana hacca gitmek için uğraştığını belirterek, "Allah onları ıslah etsin, ben yandım başkaları yanmasın" dedi.

(Fatih Keçe / İHA)