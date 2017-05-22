Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Hacca gitmeye hak kazandınız' denilerek dolandırıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Hacca gitmeye hak kazandınız' denilerek dolandırıldı

Adana'da yaşlı bir kadın, evine gelen kişiler tarafından 'Hacca gitmeye hak kazandınız' denilerek dolandırıldı.

Adana'da yaşlı bir kadın, evine gelen kişiler tarafından "Hacca gitmeye hak kazandınız" denilerek dolandırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan Emine Argunhan'ın (65) kocası 85 yaşındaki kocası Yusuf Argunhan, 10 yıl önce hacca gitti. Emine Argunhan, kendisi de ölmeden önce kutsal toprakları görmek için 2009 yılından bu yana hacca gitmek için başvuru yapmaya başladı. Ancak Argunhan bir türlü hacca gitmeye hak kazanamadı. Bu yıl 25 Şubat'taki kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları arasında da ismi çıkmayan Argunhan adeta yıkıldı.
Öte yandan, Emine Argunhan'ın dün kapısı çaldı. Yaşlı kadın kapıyı açtığında iki kişi Diyanet'ten geldiklerini söyleyerek, hacca gitmeye hak kazandığı müjdesini vermeye geldiklerini söyledi. Argunhan, 8 yıldır hacca gitme özlemiyle kuraların çekildiğini unutarak, üzerinde Arapça yazılar bulunan bir kağıdı gösteren kişilere inandı. Argunhan, hacca gitme sevinci yaşarken, şahıslar bu müjde karşılığında para istedi. Bunun üzerine emekli olan ve bin 500 lira maaş alan eşinin maaşından yaşlı kadın bin lira parayı alıp eve gelen 2 kişiye verdi.

"HEDİYELERİMİZ VAR, ONLARI GETİRELİM" DEYİP KAÇTILAR
Şahıslar bir süre sonra "Otomobilde sana hac hediyelerimiz var, onları getirelim" diyerek evden ayrıldı. Argunhan evde onları bekledi ancak şahıslar bir türlü gelmeyince kadın aşağı inip baktığında kimsenin olmadığını gördü. Emine Argunhan dolandırılmış olabileceğini anlayarak hemen Adana İl Müftülüğünü aradı. Müftülükten yetkililer, hacca katılacak kişilerin 25 Şubat tarihinde belirlendiğini söyledi. Argunhan bunun üzerine dolandırıldığını anlayarak polisi aradı. Polis şimdi her yerde bu dolandırıcıları arıyor.
Emine Argunhan, kocasının yıllar önce hacca gittiğini, kendisinin de 2009 yılından bu yana hacca gitmek için uğraştığını belirterek, "Allah onları ıslah etsin, ben yandım başkaları yanmasın" dedi.
(Fatih Keçe / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Eser taşınıyor' diye elaman ilanı verdiler
Rusya ile ticari engeller kalktı
İstanbul'da hastanede korkutan yangın
Finansal hizmetler güven endeksi mayısta arttı
Türkiye ile Rusya ticari engelleri kaldırıyor
Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan: Eğer yanlış bir karar alırsam...
Erdoğan: Eğer yanlış bir karar alırsam...
Şampiyon Fenerbahçe
Şampiyon Fenerbahçe
Trabzonspor'dan Başakşehir'e çelme! 0-0
Trabzonspor'dan Başakşehir'e çelme! 0-0
Erdoğan’dan 16 Nisan vurgusu: Milletimizin mesajını aldık!
Erdoğan’dan 16 Nisan vurgusu: Milletimizin mesajını aldık!
Erdoğan'ın A Takımı'nda dikkat çeken iki isim!
Erdoğan'ın A Takımı'nda dikkat çeken iki isim!
Reina yıkıldı!
Reina yıkıldı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Eser taşınıyor' diye elaman ilanı verdiler
'Eser taşınıyor' diye elaman ilanı verdiler
Rusya ile ticari engeller kalktı
Rusya ile ticari engeller kalktı
İstanbul'da hastanede korkutan yangın
İstanbul'da hastanede korkutan yangın
Finansal hizmetler güven endeksi mayısta arttı
Finansal hizmetler güven endeksi mayısta arttı
Türkiye ile Rusya ticari engelleri kaldırıyor
Türkiye ile Rusya ticari engelleri kaldırıyor
Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki!
Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki!
Final maçı bilet fiyatları belli oldu
Final maçı bilet fiyatları belli oldu
Mera kavgası kanlı bitti: 2 ölü
Mera kavgası kanlı bitti: 2 ölü
Tüm Türkiye'ye teşekkür
Tüm Türkiye'ye teşekkür
İzmir göle döndü
İzmir göle döndü
Erdoğan'dan Ermeni bakan yardımcısına eleştiri
Erdoğan'dan Ermeni bakan yardımcısına eleştiri
TUSKON iddianamesi savcılığa iade edildi
TUSKON iddianamesi savcılığa iade edildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English