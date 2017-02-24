Hac kura sonuçları açıklandı!2017 hac sorgulama

Hacı adaylarının sabırsızlık beklediği an geldi. 2017 Diyanet Hac kura çekilişi Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapılıyor. Hac kura sonuçları sorgulama ekranı saat 23.00'dan sonra hizmete açıldı. Hac kura sorgulama ekranında TC numarası ile asil ve yedek listede olup olmadığınızı öğrenebileceksiniz.

Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını belirlemek için gerçekleştirilen kura çekimi, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda Mehmet Görmez'in konuşması ile başladı.

Görmez hacı adaylarından 'daha önce hac görevini yapanların ikinci kez çekilişlere katılmamasını' rica etti. Mehmet Görmez, hac seyahat ücretlerinin pahalılığı hakkındaki şikayetleri de değerlendirdi ve bunun için çalışma başlattıklarını söyledi. Mehmet Görmez'in konuşmasının ardından bilgisayar ortamındaki hac kura çekilişi başlatıldı. Çekiliş başvuru yapan 1 milyon 892 bin 724 kişi arasından yapılıyor.

2017 HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Hac kura sonuçları çekiliş tamamlandıktan sonra hac.diyanet.gov.tr sitesinden ilan edilecek. Hac sonuçları sorgulama ekranı da saat 23.00'da hizmete açıldı. Hac kura sonuçları asil ve yedek listelerde diyanet sitesinden bu saatte ilan edildi. Aşağıdaki playerden hac kura çekilişini canlı izleyebilirsiniz.

2017 Hac kura sonuçları sorgulama ekrana hac.diyanet.gov.tr sitesi tarafından kullanıma açılacak. Hac kura sonuçlarının tam ve asil listeleri Diyanet tarafından bu gece saat 23.00'de ilan edildi.

Kurada "Kesin Kayıt Hakkı" elde edenler, 27 Şubat-10 Mart tarihlerinde "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, kura sırası gözetilerek 16-24 Mart arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Hacca gitmek için müracaat eden şehit yakını, anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazilerin kendisi ve eşlerinin kayıtları ise 16-24 Mart'ta konaklama türüne ait hac ücretini yatırmaları şartıyla il müftülüklerinde yapılacak. Hacı adayları 31 Temmuz-26 Ağustos tarihlerinde hac yolculuğuna başlayacak ve 5 Eylül'den itibaren de dönüşe geçecek. Son hackafilesi ise 30 Eylül'de yurda dönecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması gerektiği bilinciyle, il ve ilçe müftülüklerinde nisan ayından son çıkış gününe kadar eğitim ve seminerler düzenleyecek.