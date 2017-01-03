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Hac kayıtları 6 Ocak Cuma günü sona eriyor
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Hac kayıtları 6 Ocak Cuma günü sona eriyor

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, '2017 Hac kayıtları 6 Ocak Cuma günü tarihi itibarıyla bitiyor. Şu ana kadar 550 kayıtımız var. Bin civarında kayıt olacak gibi görünüyor' dedi.

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, "2017 Hac kayıtları 6 Ocak Cuma günü tarihi itibarıyla bitiyor. Şu ana kadar 550 kayıtımız var. Bin civarında kayıt olacak gibi görünüyor" dedi.

Hac kayıtları hakkında gazeteciler açıklama yapan Müftü üzüm, Geçen seneden 4 bin 500 kayıtımız var. Onlar için kayıt yenileme tarihi 9 Ocak tarihinde başlayıp 31 Ocak tarihine kadar devam edecek. Adaylar kayıtlarını internet üzerinden yenileyebilirler. Müftülüğümüze gelerek de yenileyebilirler. Hac adayı kuraları 23 Şubat tarihinde Ankara'da çekilecek" şeklinde konuştu.

Adayların hazırlıklarını yapmaları konusunda uyaran Üzüm, "Yine de kaydolan bütün Hac adaylarımız pasaportlarını şimdiden hazırlamaları, gidecekmiş gibi hazır olmalarında yarar var. Geçen yıl aşağı yukarı ek 60 kontenjan açarak Hacı adayı gönderdik. Rahat bir şekilde Haccını yaptılar. Orada şu sorunla karşılaştık. Hazır olmadıkları için sıraları geldiği halde gidemediler. Şimdi hazır olmakta yarar var. Hacılarımıza ulaşmaya çalıştık" dedi.

Geçen sene 60 kişiyi kadar kural dışı gönderme imkanı sunduklarını belirten Üzüm, "Geçen sene 4-5 milyon Hacı adayı Hacı oluyordu. Şimdi kaçak girişleri Suudi Arabistan engellediği için geçen sene 2,5 milyon kadar hac adayı oldu. Türkiye'den de neredeyse üçte 1 oranında Hacı adayı gitti. Bu sene de belli olmaz ek kontenjanlar gelebilir. Hacı adayı hazır olsunlar. Kayıtlarını bir an önce yapmasında fayda var. İnşallah bu sene de geçen seneki kadar Hac adayı göndeririz. Şu ana kadar 5 bin Hacı adayımız olacak. Geçen sene 60 kadar kural dışı gönderdik. Bu fırsat oldu. Ortalama 3-4 yıl içerisinde Hac adayları olurlar" ifadelerini kullandı.

Hacca gitmek isteyenlerin Hac bürolarına başvuru yapabileceklerini hatırlatan Üzüm, "Başvuru için 20 lira yatırıp dekontuyla, kimliğiyle gelip müftülüğe ve internet üzerinden gelip kayıt olabiliyorlar. Kayıt tazelemede ücret alınmıyor" diye konuştu.

Hacca erken yaşta gitmede fayda olduğunu kaydeden Üzüm, "Çünkü yaşlandıkça Hac ibadeti zorlaşıyor. Bütün ibadetlerin genç yaşta ya da zamanında yapılmasında fayda var. Yaşlı duruma bakınca iş çok zorlaşıyor ve ibadetin kalitesi düşüyor. İleriki yaşlarda tavaf var, Arafat'a yürüme var. Yani hep hareketli ibadet. O nedenle insanların genç yaşında gitmesinden fayda var. O nedenle bu algıyı bırakalım. Namazı zamanında başlayıp istifade etmek gerek" ifadelerini kullandı.
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