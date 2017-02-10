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Haberden etkilenerek, solucan gübresi üretim tesisi kurdu
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Haberden etkilenerek, solucan gübresi üretim tesisi kurdu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 10 yıllık esnaf olan 42 yaşındaki Cahit Altuğ, internetten gördüğü haberden etkilenerek, 130 metrekarelik bir alanda solucan gübresi üretim tesisi kurdu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 10 yıllık esnaf olan 42 yaşındaki Cahit Altuğ, internetten gördüğü haberden etkilenerek, 130 metrekarelik bir alanda solucan gübresi üretim tesisi kurdu.
Boş zamanlarını seracılık işleriyle değerlendirdiğini söyleyen girişimci Cahit Altuğ, "Internetten daha organik ürün nasıl elde edebilirim onun araştırmasını yaparken solucan gübresi olduğunu gördüm. Daha sonra deneme amaçlı solucan gübresi aldım. Ürünlerimin üzerinde yaptığım deneme sonucu olumlu sonuç elde ettim. Bunun üzerine kendi solucan gübresi üretim tesisimi kurdum" dedi.
Solucan gübresi üretim tesisini kurarken 500 bin solucan ile bu işe başladığını ifade eden Altuğ, "Solucanlar çok çabuk üreyen bir hayvan türü olduğu için yaklaşık 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 2,5 kat çoğalma oldu. Özellikle ocak ve şubat ayları içerisinde daha fazla çoğalma meydana geliyor. Beslenmelerini büyükbaş hayvan gübresi ile gerçekleştiriyoruz. Solucanlarda farklı enzimler var. Bunları da kattığımız zaman yüzde yüz doğal bir gübre elde ediyoruz" şeklinde konuştu.
Kırmızı Kaliforniya cinsi solucanlardan organik gübre ürettiklerini belirten Altuğ, "Yaptığımız bu tesis bize 80 bin liraya mal oldu. Bu solucan gübresinin en önemli özelliği toprağı yakmamasıdır. Bunun yanı sıra normal gübreye göre yüzde 40 ile yüzde 60 fazla verim elde ediliyor. Bunun dışında lezzet, aroma arttırıcı özelliği var. Diğer gübrelere göre de daha ekonomik, dönüme 1 ya da 2 litre solucan gübresi kullanılıyor. Bu sayede işçilik de azalıyor" ifadelerine yer verdi.
Solucan gübresi üretim tesisini tamamen kendi bütçeleri ile kurduklarını söyleyen Altuğ, "Sürekli akım sistemi dediğimiz 12 metre uzunluğunda, 1,40 eninde yaklaşık 80 santim derinliğinde bir tekne var. Bunun içerisinde altta ızgara bulunuyor. Tekne dolduğu zaman 15 günde bir kesim yapacağız. Bu da yaklaşık 1,5 ton doğal gübre elde etmiş olacağız. Yozgat'ta böyle bir sistemi ilk defa biz kurduk. Avrupa ülkelerinin birçoğu 40 yıldır solucan gübresi kullanıyor" diye konuştu.
(Rukiye Yılmaz/İHA)
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