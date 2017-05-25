Haber vermeden tatilini uzattı, ailesi Interpol'e bildirdi

İngiltere'de 3 haftadır kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki İngiliz Lynn Fitzgerald, Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilde olduğu ortaya çıktı. Türk polisin bulduğu İngiliz kadın işlemlerinin ardından uçakla ülkesine gönderildi.

İngiltere'de 3 haftadır kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki İngiliz Lynn Fitzgerald, Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilde olduğu ortaya çıktı. Türk polisin bulduğu İngiliz kadın işlemlerinin ardından uçakla ülkesine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İngiliz vatandaşı Lynn Fitzgerald, Türkiye'ye bir hafta tatile gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Marmaris'e bağlı İçmeler Mahallesi'nde 3 yıldızlı bir otele yerleşen İngiliz turist, tatilini uzatmaya karar verdi. Ailesine haber vermeden tatile devam eden Fitzgerald, ailesine haber vermeden tatiline devam etti. Ailesi haber alamayınca durumu Interpol'e bildirdi. Interpol, İngiliz kadın hakkında "kayıp ilanı" çıkardı. Yapılan araştırma sonucunda turistin İçmeler Mahallesi'nde bir otel kaldığı tespit edilerek Marmaris Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri otele gitti. Polis, otel görevlileri ve yeminli tercüman eşliğinde Lynn Fitzgerald'ı kaldığı odasından aldı. Hastanede doktor raporu alınan kadının rahat ve tebessümlü hali dikkat çekti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen İngiliz kadın, yapılan işlemler ardından rehber gözetiminde uçakla ülkesine gönderildi.

