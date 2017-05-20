Güzel kalmanın sırrını açıkladı

Ünlü manken Deniz Akkaya, güzel kalmanın sırrını açıklayarak, 'Stresten uzak durun, sağlıklı beslenin, sigaraya içmeyin' dedi.

Ünlü manken Deniz Akkaya, güzel kalmanın sırrını açıklayarak, "Stresten uzak durun, sağlıklı beslenin, sigaraya içmeyin" dedi.

Ünlü manken Deniz Akkaya'ya estetisyen Melisa Gürleyik'in sahibi olduğu güzellik ve SPA merkezinin açılışını katıldı. Merkezi gezen ünlü manken daha sonra gazetecilerin güzelliğe ilişkin sorusunu yanıtladı.

Güzellik için sihirli bir değneğe gerek olmadığını dile getiren Akkaya, "Güzellik için öyle sihirli bir değnek yok. Sürekli kendinizi pozitif tutmanız gerekiyor. Neden siyasetçiler hızlı yaşlanır? Çünkü çok stres altındalar. Stresten uzak durmaya çalışmak en önemlisi. Doğru beslenmek ve spor yapmak. Bunları yapmasak da hani bir değnek değsin diye düşünüyoruz. Öyle bir şey yok. Bunları yaptıktan sonra bu cihazlar inanılmaz derece de hanımlara da beylere de yarıyor. Stres sahibi olursanız, gerilirseniz, her şeyi kafaya takarsanız hayattaki en büyük sorun kendi sorununuz gibi yaşarsanız zikretmek istemiyorum ama kansere kadar gider bu iş. O yüzden çok zor ama biraz boş vermek lazım hayatta" dedi.

Güzel kalmak için sağlıklı yaşam ve sporun önemine de dikkat çeken ünlü manken, "Beslenme ve spor cilt sağlığı için çok önemli. Doğru merkezlerde işlemleri yaptırmalıyız. Muhakkak basından görmüşsünüzdür, bir hemşirenin başına gelenleri. Fiyatına bakarak değil, referanslarına bakarak, makineleri kontrol ederek, doktor gözetiminde yaptırılmalıdır. Stressiz bir hayat. İstanbul'da stres yükleniyorum gördüğünüz gibi Çorum'da atıyorum. Leblebilerimi de almaya geldim. İstanbul dışına çıkınca rahatlıyoruz. Seyahat ve yolculuklar bana çok iyi geliyor. Farklı insanlar farklı hayatları görmek çok iyi. Stresten ne uzaklaştırıyorsa onu yapın" şeklinde konuştu.

Sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulunan Akkaya, "Birde sigara. Sigara kişiyi en hızlı şekilde yaşlandırıyor. Hem cebinize zarar hem cildinize zarar. Sigaradan uzak durun. Bunları yaparsanız gençte kalırsınız. Bunların hepsi bedava. Ucuz" ifadelerini kullandı.

Açılışa AK parti Çorum milletvekili Ahmet Ceylan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

(Bülent Özkaleli - M. Muttalip Yalçın / İHA)