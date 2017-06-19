Güvenpark'taki terör saldırısı davası gergin başladı

Ankara Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı ile ilgili aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 9'u tutuklu 55 sanık hakkında açılan dava gergin başladı.

Ankara Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı ile ilgili aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 9'u tutuklu 55 sanık hakkında açılan dava gergin başladı.

13 Mart 2016 tarihinde Kızılay Güvenpark'ta gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı ile ilgili 9'u tutuklu 55 sanığın yargılandığı dava başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Tutuklu sanıklardan Suphi Akbaş ise SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Dava, kimlik tespitinin yapılması ile başladı. Sanıklardan Azamettin Karakoç, kimlik tespitinin yapılması esnasında aylık gelirinin 15-20 bin TL civarında olduğunu söyledi. İzleyici sıralarında oturan müştekiler "insan öldürerek mi kazanıyorsun bu paraları?" diyerek tepki gösterdi. Sanıklardan çoğunun üniversite mezunu ya da üniversite öğrencisi olduklarını söylemesi üzerine müştekiler yine tepki gösterdi.



SANIK AVUKATININ "HAKARET VAR" İFADESİ SALONU KARIŞTIRDI

Sanıkların kimlik bilgilerini kısık sesle söylemesi üzerine terör saldırısında hayatını kaybeden bir vatandaşın annesi, "Biraz yüksek sesle konuşabilirler mi? Biz katillerimizin sesini duymak istiyoruz, onları tanımak istiyoruz" dedi.

Sanıkların kısık sesle konuşmaya devam etmesi üzerine aynı talep tekrarlandı. Sanık avukatlarından biri söz alarak, "Çok fazla atışma var, hakaret var" ifadesinde bulundu. Müştekiler, "Nerede hakaret var terbiyesiz adam?", "Kimi savunuyorsun burası Türkiye Cumhuriyeti", "Cübbene yazık sen Türk vatandaşısın" diyerek bağırdı. Bazı müştekilerin ise ağladığı görüldü. Kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından duruşma kimlik tespitlerinin alınmasıyla devam ediyor.



İDDİANAMEDEN

Sanıklardan Vahit Ayçil, Mehmet Veysi Dolaşan, İbrahim Halil Demirer, Velat Cin ve Suphi Akbaş için "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan bir, 36 kişiyi öldürme suçundan 36 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olmak üzere toplam 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayçil, Dolaşan, Demirer, Cin ve Akbaş'a bu cezaların yanı sıra "349 kişiyi öldürmeye teşebbüs", "nitelikli mala zarar vermek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak" suçlarından toplam 7 bin 646 yıl hapis cezası isteniyor. PKK/KCK yöneticisi konumunda bulunan sanıklar için, TCK'nın 220/5'teki hükmü uyarınca aynı cezalara çarptırılması talep edilirken, sanıklar Sebahattin Karakoç, Semih Yürek, Uğur Ayçil, Azamettin Karakoç, Necati Utku Kiraz ve Rıdvan Tekin'in "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler şu şekilde:

"Vahit Ayçil, Mehmet Veysi Dolaşan, İbrahim Halil Demirer, Velat Cin, Suphi Akbaş, Azamettin Karakoç, Sebahattin Karakoç, Semih Yürek, Rıdvan Tekin, Necati Utku Kiraz, Uğur Ayçil, Vehbi Karakoç, Hüsamettin Batar, Baran Ergin, Hamza Yılmaz, Gülsevim Kalay, Seydi Ayçil, Neval Basut, Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Fethi Şarlatan, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hamiyet Yalçınkaya, Hejar Çelik, Hülya Eroğlu, Hülya Oran, Zübeyir Aydar, İsmail Özden, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Tahir Kılıç, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Murat Üçer, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuran Er, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salih Müslim, Salman Kurtulan, Sultan Kocabay, Süleyman Şahin, Şerif Başboğa."

(Abdullah Sarıca /İHA)