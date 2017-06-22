Güvenpark'taki terör saldırısı davası 18 Eylül'e ertelendi

Ankara Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bomba araçlı terör saldırısı ile ilgili açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

Ankara Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bomba araçlı terör saldırısı ile ilgili açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

Ankara Güvenpark'ta 13 Mart 2016 tarihinde 36 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı ile ilgili aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 9'u tutuklu 55 sanık hakkında açılan davanın dördüncü celsesi tamamlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Tutuklu sanıklardan Suphi Akbaş ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Pazartesi günü başlayan dava dört gün sürdü. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların son sözleri soruldu. Suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Semih Yürek, savunmasında saldırıda hayatını kaybeden Kerim Sağlam'ın arkadaşı olduğunu, kendi arkadaşlarının da saldırıda hayatını kaybettiğini, terör saldırısı ile alakasının olmadığını öne sürdü. İzleyici sıralarında müşteki sıfatıyla oturan Kerim Sağlam'ın annesi ve kız kardeşi, Yürek'in savunmasına tepki göstererek, "Kerim'i neden karıştırıyorsun? Kerim ile ilgisi ne, yanında mıydı? Bundan sonra oğlumun ismini anmanızı istemiyorum. İnsanları araya sokarak savunma yapmayın" ifadelerini kullandı.

Davanın savcısı, mütalaasında yokluğunda tutuklama ve yakalama kararı verilen sanıklar hakkındaki tutuklama ve yakalama kararının devamına ve infazının beklenilmesine karar verilmesini istedi. İfadesi alınan müştekiler ile huzurda katılma talebinde bulunan müştekilerin suçtan zarar görme ihtimallerine binaen katılma taleplerinin kabulüne hükmedilmesini ve tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



MAHKEME HEYETİ ARA KARARINI AÇIKLADI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığına ilişkin mevcut delil durumu ve öngörülen cezanın miktarını göz önünde bulundurarak tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Eylül'e erteledi. Mahkeme heyeti, ifadesi alınan müştekiler ile huzurda katılma talebinde bulunan müştekilerin suçtan zarar görme ihtimallerine binaen katılma taleplerini kabul etti. Yokluğunda tutuklama ve yakalama kararı verilen sanıklar hakkındaki tutuklama ve yakalama kararının devamına ve infazının beklenilmesine hükmedildi.

(Abdullah Sarıca/İHA)