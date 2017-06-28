'Güvenlik ve Garantiler' görüşülüyor

Kıbrıs Konferansında 'Güvenlik ve Garantiler' başlığı ele alınıyor.

Kıbrıs Konferansında "Güvenlik ve Garantiler" başlığı ele alınıyor.

Kıbrıs sorununa iki kurucu devletin eşitliğine dayalı federal çözüm sağlamak amacıyla düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nın sabah toplantısında "Güvenlik ve Garantiler" başlığı ele alınıyor. Toplantıda, garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerinin yanı sıra gözlemci AB heyeti de bulunuyor.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin düzenleyeceği basın toplantısının ardından konferans toplantısı iki ayrı masada devam edecek. Sadece garantörlerin katılacağı birinci masadaki toplantı devam ederken, müzakereciler de diğer masada bir araya gelecek.

Müzakereciler, eş zamanlı paralel masalar kurulması yönündeki 4 Haziran New York mutabakatı uyarınca oluşacak ikinci masanın çalışma programını ele alacak. Toplantı öncesinde de Kıbrıs Türk Müzakere Heyeti, son değerlendirme toplantısı yaptı.

