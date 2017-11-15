15.11.2017 13:00 Güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde eğitimini başarıyla tamamlayan 30 güvenlik korucusu, yemin ederek görevine başladı. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde eğitimini başarıyla tamamlayan 30 güvenlik korucusu, yemin ederek görevine başladı.

Şenkaya'da görev yapacak olan 30 yeni güvenlik korucusu için Beşpınarlar Mahallesi'nde yemin töreni düzenlendi. Törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, Belediye Başkanı Görbil Özcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, muhtarlar, kurum amirleri, korucular ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 30 köy korucusu, Jandarma Üsteğmen Abdullah Mülazimoğlu eşliğinde yemin etti.

Törende konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, bulundukları coğrafyayı bölücü terör örgütüne karşı asker ve polisle birlikte savunacak güvenlik korucuları için yemin töreni düzenlendiğini söyledi.



"ŞEHİTLERİMİZİN ARTIK KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Bölgede son 30 yılda 5 vatandaşın şehit edildiğini ifade eden Vali Azizoğlu şunları söyledi:

"Artık Beşpınar köyünden ve aşağı vadideki köylerimizde görev alan güvenlik korucularımız eşkıyaya bu dağları, bu meydanları ve bu ovaları mezar edecektir. Onların bu coğrafyada bundan sonra yaşamalarına, adım atmalarına asla imkan tanımayacaksınız ve bu coğrafyada bayrağımızın özgürce dalgalanmasını, vatandaşlarımızın da 24 saat korkusuzca bu yaylalarda ve ormanlarda dolaşmalarını temin edeceksiniz. Asker ve polisle birlikte güvenlik korucuları bölgenin güvenliğinden ve emniyetinden birinci derecede sorumludur. Bugün burada bu sorumluluğun bilincinde olan kahraman güvenlik korucularımızı görmüş olmanın, onların silah aldıklarını ve bu toprakları eşkıyaya karşı mücadele edeceklerini ve koruyacaklarını görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hainler burada 5 vatandaşımızı şehit etti. Aşağı köylerle beraber saydığımız zaman belki 20-30 vatandaşımız eşkıyanın hain kurşunlarıyla şehit oldular. O şehitlerimizin artık kanını yerde bırakmayacağız. Onların çocukları ve torunları olarak bugün bu coğrafyayı eşkıyaya dar edeceğiz. Onların bir daha bu bölgede dolaşmasına, vatandaşımıza huzursuzluk vermelerine imkan tanımayacağız ve bu coğrafyada vatandaşımızın da hür ve özgürce dolaşmasını sağlayacağız. Bu duyguyla görev alan korucularımıza vazifelerinde başarılar diliyorum. Artık bu coğrafyada huzuru, barışı ve kardeşliği hep beraber temin edeceğiz."

Törenin ardından Vali Azizoğlu, bot hediye ettiği korucularla hatıra fotoğrafı çektirdi, daha sonra beraberindekilerle mahalledeki şehitleri mezarları başında ziyaret etti.

(Şahap Gürler / İHA)

