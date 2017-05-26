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'Güvenlik konseyi garantör olabilir'
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'Güvenlik konseyi garantör olabilir'

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 'BM Güvenlik Konseyi, BM Anayasası'nın 7 maddesi tahtında Kıbrıs'ın güvenliğinin garantörü olabilir' dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, "BM Güvenlik Konseyi, BM Anayasası'nın 7 maddesi tahtında Kıbrıs'ın güvenliğinin garantörü olabilir" dedi.
Rum radyosu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in verdiği röportajda, Güvenlik Konseyi garantörlüğünü, Garanti Antlaşmaları'na son verilmesi seçeneklerinden biri olarak nitelediğini duyurdu. Kıbrıs aidiyetli bir inisiyatif olduğundan, Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin Cenevre'de müzakerelere dahil olmak isteyip istemediklerini bilmediğini söyleyen Anastasiadis, "Ancak güvenlik meselesine çözüm bulunmasında büyük rol oynayabilirler" dedi.
"Güvenliğe, garantilere ve toprak düzenlemelerine çözüm bulunursa, iki taraf öteki dört başlıkta geriye kalan konuları görüşmekte serbest olacak" diyen Anastasiadis, "Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında herhangi bir ilerleme olmadığını, bunun nedenini ise 'iki hayati mesele' diye nitelediği, "Türk askerinin çekilmesi de dahil! Güvenlik-garantiler ve toprağın çözülmemesi olduğunu" savundu.
Anastasiadis, "Yönetim ve güç paylaşımı, ekonomi ve mülkiyette ilerleme oldu ancak diğer iki konuda (Güvenlik-garantiler ve toprak) ilerleme olmadan bunların görüşülmeye devam edilmesine gerek yok. Cenevre'ye gidip kendimizi tekrarlamamıza bir sebep yok" ifadesini kullandı.
(Emir Abdurrahman Bulut /İHA)

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