Güvenlik kamerası kazayı aydınlattı

Karabük'te arkasından gelen aracın kendine çarptığını ifade eden sürücünün iddiasını, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri çürüttü.

Karabük'te arkasından gelen aracın kendine çarptığını ifade eden sürücünün iddiasını, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri çürüttü.

Safranbolu'dan Karabük istikametine seyir halindeki 78 AU 990 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Telli (20), kendisine arkasından seyir eden Serkan Şengün (38) idaresindeki 78 BU 100 plakalı otomobilin çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini iddia etmişti. Trafik polisleri kazada hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü Şengün ve yanında bulunan eşi Aylin Şengün ifadesine başvurdu. Polislerin diğer sürücünün kendisine arkadan çarptığının söylenmesi üzerine şaşkına dönen sürücü Serkan Şengün (37) kendisinin tam aksine Safranbolu istikametine seyir halinde iken diğer aracın karşı şeritten gelerek çarptığını söyledi. Bunun üzerine araştırma yapan ekipler kaza yerine yakın bölgede bulunan bir benzin istasyonun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yapılan inceleme sonrası güvenlik kamera görüntülerinde Şehit Reşat Ateş Bulvarı üzerinden Karabük istikametine seyir eden Mustafa Telli (20) yönetimindeki 78 AU 990 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak karşı şeride geçerek, Safranbolu istikametine giden Serkan Şengün yönetimindeki 78 BU 100 plakalı otomobile çarptığı tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

