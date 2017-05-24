Güvenlik görevlisi okul önündeki genci vurdu

Bursa'da, okul önünde bekleyen gençleri uyaran emekli polis, gençler tarafından darp edilince çıkan arbede sırasında patlayan silah bir gencin yaralanmasına sebep oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. .

Bursa'da, okul önünde bekleyen gençleri uyaran emekli polis, gençler tarafından darp edilince çıkan arbede sırasında patlayan silah bir gencin yaralanmasına sebep oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. .

Olay merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir lise önünde meydana geldi. Okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli polis Galip K, çıkış saatinde okul önünde bekleyen 18 yaşındaki Ç.D. ve yanında bulunan arkadaşlarını ikaz etti. Galip K. ve Ç.D. arasında tartışma çıktı. Münakaşa kavgaya dönerken, emekli polis darp edildi. Ç.D.'nin arkadaşları da olaya dahil oldu.

Okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Galip K., yanında bulundurduğu beylik tabancasını çıkartarak havaya ateş etmeye çalıştı. Arbede sonucu Galip K.'nın silahı ateş aldı. Bu esnada 18 yaşındaki Ç.D. karnından yaralandı.

Güvenlik görevlisi Galip K, Ç.D'nin yaralandığını görünce 112'ye haber verdi. Okula gelen sağlık ekipleri Ç.D'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ç.D'nin karnından yaralandığı öğrenildi.

Güvenlik görevlisi göz altına alınırken, beylik tabancasına el konuldu. Kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. Okul çevresindeki gençlerin emekli polisi silahın patlamasının ardından darp etmesi de güvenlik kameralarınca kaydedildi.

(Cengiz Gündüz/İHA)