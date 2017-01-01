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Güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı
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Güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı

Ortaköy'de terör saldırısı düzenlenen gece kulübünün güvenlik görevlisi Emrah Altun, yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Ortaköy'de terör saldırısı düzenlenen gece kulübünün güvenlik görevlisi Emrah Altun, yaşanan dehşet anlarını anlattı.
Ortaköy'de dün gece terör saldırısı düzenlenen gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Emrah Altun, yaşadıklarını anlattı. Saldırı sırasında içeride olduğunu söyleyen Altun, "Ben içerideydim, Noel Baba kıyafeti görmedim. Duyduğum sese göre makineli tüfek vardı elinde" dedi. Saldırgan kulübe girince ne yaptığı sorusu üzerine Altun, "Kaçtık ne yapalım, kaçtık. Şu anda biraz sıkıntılıyız, daha sonra arkadaşlar detaylı anlatır" yanıtını verdi.
Altun, bir basın mensubunun ceketinin arkadan boydan boya yırtılmasını sorması üzerine müşterilerin saldırı sırasında kaçışması üzerine yırtılmış olabileceğini söyledi.
(Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer / İHA)
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