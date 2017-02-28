Guti Beşiktaş'ı unutmadı

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Guti Hernandez, derbi sonrası yaptığı paylaşımda siyah-beyazlı ekibi tebrik etti.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Guti Hernandez, derbi sonrası yaptığı paylaşımda siyah-beyazlı ekibi tebrik etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasını Beşiktaş'ın kazanmasının ardından bir dönem siyah-beyazlı ekipte görev yapan Guti, sosyal medya hesabından puan durumunun görüntüsünü paylaşıp "Harikasın Beşiktaş" ifadesini yazdı.

