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Guterres: 'Türk hükümeti ve Türk halkına müteşekkirim'
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Guterres: 'Türk hükümeti ve Türk halkına müteşekkirim'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, mülteciler konusunda, 'Türk hükümeti ve Türk halkına müteşekkirim' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, mülteciler konusunda, "Türk hükümeti ve Türk halkına müteşekkirim" dedi.
1 Ocak'ta görevini devralan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, yeni unvanıyla ilk kez Türkiye'ye geldi. İki günlük çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunacak olan Guterres, Başbakan Binali Yıldırım'la görüştü. Başbakanlığın Dolmabahçe ofisinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Antonio Guterres, "BM Genel Sekreteri olarak Türk hükümeti ve Türk halkına müteşekkirim. 10 yıl boyunca BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptım. O dönemde Türkiye en fazla mülteci kabul eden ülke oldu. Türk halkının cömertliğini gördüm. Bu cömertlik karşılıksız kalmamalı. Birçok ülke sınırlarını kapatmakta. Sorumluluktan kaçıyorlar. Kıbrıs ile ilgili iki lider sürekli bir araya geliyor ve çözülmesi gereken konular üzerinde detaylıca görüşüyorlar. Aynı zamanda garantör ülkelerle müzakere edilmesi gereken hususlar var. Konferansın net tarihi belirli değil ancak en kısa sürede başarıya ulaşacağımızdan eminim. Ben en iyi rolü oynamak istiyorum. BM'nin buradaki rolü liderlik değil. Bizler destek kuvvetiz ben elimden geldiğince bunun için başarılı olması için rolümü oynayacağım" dedi.
Astana konferansında gerçekleştirilen ateşkesin başarıya ulaşması konusunda Türkiye'ye müteşekkir olduğunu açıklayan Guterres, görüşmede Libya ve Filistin konusunda da ele alındığını aktardı.
Ortak basın toplantısında daha sonra BM Genel Sekreteri Guterres ve Başbakan Yıldırım basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Suriyeli mülteciler konusunda atılacak somut adımlar konuşuldu mu? Somut olarak ne yapılacak?" şeklindeki soru üzerine Guterres, "İki alan var. Birincisi bu yük paylaşılabilmesi. Mültecilerin geldiği ülkelerin sırtındaki yükün paylaşılması gerekiyor. Eğitim sağlık alanında da yük paylaşımı olmalı. Mültecilerin korunması sadece komşu ülkelerin sorumluluğu değil uluslararası camianın kollektif sorunudur" dedi.

"TÜRKİYE MÜLTECİLERE YAKLAŞIMINDA ASLA CİMRİ OLMADI"
Aynı soru üzerine Başbakan Binali Yıldırım ise, "Şu anda dünya genelinde 55 milyon civarında mülteci var. Bunu en yakın bilen tecrübe eden ülke Türkiye'dir. Türkiye mültecilere yaklaşımında asla cimri olmadı, menfaat peşinde olmadı. Komşularımız ölümden korunmak için canlarıyla bize sığındı biz de ekmeğimizi paylaştık. AB'nin mülteci akımını önlemek için bizimle yaptığı bir anlaşma var. Bu anlaşma ağır aksak da olsa yürüyor. İstiyoruz ki bu konuda duyarlılık daha fazla olsun ve asıl çözüm bu mültecilere bakmak değil asıl çözüm bunların memleketlerine dönüp orada yaşamlarını sürdürmeleri. Terörden arındırılmış bölgeler olması önemli. Sayın Genel Sekreterin mülteciler konusunda sayısız çalışanları oldu. Bu konuyu en iyi bilen insanlardan birisi. Öyle ümit ediyorum ki yeni görevinde de kanayan yarayı tüm insanlığa mal edecek ve bu sorunların daha fazla yaşanmaması için uluslararası tedbirlerin de alınması mümkün hale gelecek" diye konuştu.
(Ahmet Faruk Sarıkoç /İHA)
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