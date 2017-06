Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile görüştü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis'i kabul etti.

Kıbrıs Müzakere barış görüşmelerinde yeni bir süreç başlıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta liderler müzakerelerindeki tıkanıklığı aşmak için bu gece New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres eşliğinde yeniden bir araya geldi. Kıbrıs müzakere sürecinde yaşanan tıkanma üzerine devreye giren BM Genel Sekreteri Guterres, geçtiğimiz Çarşamba akşamı iki lideri de arayarak New York'ta görüşmeye davet etmişti.

Guterres, New York'ta yapılan yemekli çalışma toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "BM Genel Sekreter Kıbrıs Rum Lideri Nicos Anastasiades ve Kıbrıs Türk Lideri Mustafa Akıncı ile bir araya gelmiştir' denildi. Guterres, "Liderler ve Genel Sekreter, Kıbrıs Konferansı'nın 12 Ocak tarihli açıklaması doğrultusunda, Kıbrıs Konferansı'nı Haziran'da yeniden toplama ihtiyacı konusunda mutabık kalmışlardır. Toplantıya katılan tüm taraflar güvenlik ve garantiler başlığının iki toplum için hayati önemi haiz olduğu konusunda hemfikirdir. Bu başlıkta ilerleme sağlanması, kapsamlı çözüme ulaşılması ve gelecekteki güvenlikleriyle bağlantılı olarak iki toplum arasında güven tesis edilmesi bakımından temel bir unsurdur. Cenevre ve Mont-Pelerin'de düzenlenen Kıbrıs Konferansı görüşmeleri sonucu temelinde, güvenlik ve garantiler konusundaki tartışmalara rehberlik edecek olan ortak bir belgenin hazırlanması için Genel Sekreter'in Özel Danışmanı Sayın Espen Barth Eide tüm katılımcılarla temas içerisinde olacaktır. Liderler, toprak, mülkiyet ile yönetim ve güç paylaşımı başlıkları başta olmak üzere, üzerinde uzlaşıya varılamamış diğer tüm konularda Cenevre'de paralel bir şekilde iki toplumlu müzakerelere devam etmek konusunda mutabık kalmışlardır. Liderler ve Genel Sekreter, 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Bildiri uyarınca, tüm konuların birbirleriyle bağlantılı olarak müzakere edileceği ve her şey üzerinde uzlaşılmadan hiçbir şey üzerinde uzlaşılmış olmayacağı hususunda mutabık kalmışlardır" ifadelerini kullandı. Guterres son olarak, "Bu toplantının takibi bağlamında, Genel Sekreter Konferans'ın diğer katılımcıları Yunanistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve gözlemci sıfatıyla Avrupa Birliği ile temas edecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

(Emir Abdurrahman Bulut / İHA)