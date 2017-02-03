03.02.2017 16:45 Gürpınar Belediyesine kayyum atandı

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçe belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Van'ın Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçe belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Gürpınar Belediyesine öğle saatlerinde gelen polisler, İçişleri Bakanlığının kararını DBP'li Belediye Başkanı Zeki Yıldız'ın izinde olması nedeniyle başkanlık görevini vekaleten yürüten DBP'li meclis üyesi Tahirhan Oskay ve Belediye Eş Başkanı Yıldız Çetin'e tebliğ etti.

Gürpınar Belediye Başkan Vekilliği görevine Kaymakam Osman Doğramacı atanırken, belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.



