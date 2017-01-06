06.01.2017 18:32 Gürle sakinlerinden Vali Güvençer'e Türk Bayrağı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Gürle Mahallesi sakinlerinden Mustafa Özbek Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti. Manisa'nın Yunusemre ilçesi Gürle Mahallesi sakinlerinden Mustafa Özbek Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti.



Mustafa Özbek beraberinde getirdiği 3 bayraktan birini şehit askerlerimiz anısına, birini şehit polislerimiz anısına, diğerini ise şehit sivil vatandaşlarımız anısına takdim etmek istediğini söyledi.



Vali Güvençer de bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağın şehitlerimiz anısına hediye edilmesi nedeniyle çok duygulandığını belirterek teşekkür etti.

