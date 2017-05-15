Gürkan'ın avukatı: Yumurta 'silah' sayılmalı

Saldırıya uğrayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın avukatı, olayda kullanılan yöntem ve şekil nedeniyle yumurtalı saldırının 'silahlı' olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Saldırıya uğrayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın avukatı, olayda kullanılan yöntem ve şekil nedeniyle yumurtalı saldırının 'silahlı' olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Dün, Anneler Günü nedeniyle sergi açan pazar esnafını ziyaret eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, selfie çekme bahanesiyle yanına gelen Görkem H. isimli şahsın saldırısına uğramıştı. Saldırgan elindeki yumurtayla Gürkan'ın yüzüne vurmuş, yumurta yüzünde dağılan Gürkan, sol gözünden ağır darbe almıştı.



"YUMURTA 'SİLAH' SAYILSIN"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın avukatı Türker Altıerler, olayda kullanılan yöntem ve şekil nedeniyle yumurtalı saldırının 'silahlı' olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



YUMURTALI SALDIRGAN ADLİYEDE

Sol gözünden aldığı ağır darbe sonucu hastaneye kaldırılan CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bir program için kente gelen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak tarafından da ziyaret edilmişti. Yumurtalı ve yumruklu saldırıyı gerçekleştirilen zanlı emniyetteki ifadesinin ardından polis eşliğinde Edirne Adliye Sarayına sevk edildi. Adliye girişinde bir vatandaşın Görkem H.'ye, "Kimden aldın emri Görkem" sorusuna ise zanlı, "Emir falan yok ağabey" diye cevap verdi.



SALDIRGANIN BABASI KONUŞTU

Başkan Gürkan'a, yumurtalı saldırı gerçekleştiren Görkem H. isimli saldırganın babası Ali H., oğlunun adliyeye getirilmesi sırasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Baba H., "Ekmekle oynamak o kadar çok kolay değil. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamayacak. Emir ya da komplo yok" dedi.

Öte yandan, zanlı Görkem H.'nin, bir önceki dönem Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin görev yaptığı süre içerisinde belediye bünyesinde bir çalışan olduğu ve bir süre önce işine son verildiği öğrenildi.

(Koray Ustabaşı - Ergin Yıldız / İHA)