Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Güreş Federasyonu da kınadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Güreş Federasyonu da kınadı

Türkiye Güreş Federasyonu, Recep İvedik 5 isimli filmin fragmanındaki bazı sahnelerden dolayı bir kınama yazısı yayımladı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Recep İvedik 5 isimli filmin fragmanındaki bazı sahnelerden dolayı bir kınama yazısı yayımladı.
Güreş Federasyonu'nun konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Binlerce yıllık tarihimizden günümüze ulaşan ve yegane geleneklerimizden biri olan ata sporu güreşimiz her zaman milletimizin göğsünü kabartmıştır. Dünyaya nam salmış Türk pehlivanları çoğu ülkenin hayalini bile kuramadığı madalyaları, kupaları ülkemize kazandırmış dünyanın her köşesinde İstiklal Marşımızı okutmuş ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmiştir. Bizim sayısız pehlivanlarımızın zaferlerini anlatmaya, ömrümüzce film yapsak yine de yetmez.

"TARİHLER BOYUNCA ANLATILACAK BU DESTANIN İZLERİ..."
Yakın bir zamanda Brezilya'nın Rio De Janerio kentinde gerçekleşen olimpiyat oyunlarında ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'i yine güreşçilerimiz tarafından kazanılmış, ülkemizin 2 kıta ötesinde İstiklal Marşımızı okutmuş ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek milletimize büyük gururlar yaşatmıştır. Tarihler boyunca anlatılacak bu destanın izleri ve anlık etkileri halen sürerken, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Recep İvedik 5' isimli filmin fragmanında 'Recep' karakterini oynayan şahsın güreş maçında rakibine yaptığı eylemlerin güreş sporu ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığını uyarı ile bildirmek isteriz.

FİLME KINAMA
Türkiye Güreş Federasyonu olarak güreşimizi ahlaktan uzak bir spormuş gibi gösteren, Peygamber ve ata sporumuz güreşin onuru, şeref ve saygınlığı ihlal edilmektedir. Toplumun, gözünde güreşle ilgilenen sporcularımızı küçük düşüren filminizde ata sporumuz güreşi ve güreşçilerimizin kişilik hakları zedelenmektedir. Kimsenin böyle bir hakka sahip olmadığını hatırlatarak, filminizde yayınlanacak olan güreş ile ilgili sahnelerin sporun kuralına uygun hale getirilmesi veya yayınlanmaması, aksi halde hukuksal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı Türkiye Güreş Federasyonu olarak ihtaren bildirir ve yapımcı firmayı şiddetle kınadığımızı bilmenizi isteriz."


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türk motifleri dünya modasında yer alıyor
Cezaevinden izinli çıktı, amca oğlunu öldürdü
Görmez, Alman medyasına konuştu
Almanya istihbaratından PKK itirafı!
Şehit Demir baba ocağına son kez getirildi
Tam 28 yıl oldu!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Selahattin Demirtaş beraat etti!
Selahattin Demirtaş beraat etti!
Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak hamle! O isme teklif etti
Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak hamle! O isme teklif etti
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
Erdoğan'ı çok kızdıran olay: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun!
Erdoğan'ı çok kızdıran olay: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun!
Merkez Bankası'ndan Dolar tahmini!
Merkez Bankası'ndan Dolar tahmini!
CHP'den MHP'yi çok kızdıracak açıklama!
CHP'den MHP'yi çok kızdıracak açıklama!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türk motifleri dünya modasında yer alıyor
Türk motifleri dünya modasında yer alıyor
Cezaevinden izinli çıktı, amca oğlunu öldürdü
Cezaevinden izinli çıktı, amca oğlunu öldürdü
Görmez, Alman medyasına konuştu
Görmez, Alman medyasına konuştu
Almanya istihbaratından PKK itirafı!
Almanya istihbaratından PKK itirafı!
Şehit Demir baba ocağına son kez getirildi
Şehit Demir baba ocağına son kez getirildi
Tam 28 yıl oldu!
Tam 28 yıl oldu!
'70 bin kişi olumlu katkıda bulunmak için müracaat etti'
'70 bin kişi olumlu katkıda bulunmak için müracaat etti'
NBA All-Star'da ilk 5'ler belli oldu
NBA All-Star'da ilk 5'ler belli oldu
'Takımımızın bu ligin üstünde olduğunu gördüm'
'Takımımızın bu ligin üstünde olduğunu gördüm'
İnsan kaçakçıları dev gemi ile İtalya'da direk sefer ayarlamış
İnsan kaçakçıları dev gemi ile İtalya'da direk sefer ayarlamış
18 milyon öğrenci karne aldı
18 milyon öğrenci karne aldı
Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English