Gürcistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısına katıldı
Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısına katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısına katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam saatlerinde geldiği Gürcistan'da temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, Tiflis'te gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısına katıldı. Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katıldığı toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de hazır bulundu.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.