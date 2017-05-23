Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısına katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısına katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam saatlerinde geldiği Gürcistan'da temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, Tiflis'te gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısına katıldı. Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katıldığı toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de hazır bulundu.

