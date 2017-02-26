Gurbetçiler referandumda ne diyecek? İşte ülke ülke kritik sonuçlar

Referandumda oy kullanacak toplam seçmenin yaklaşık yüzde 5'ini yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oluşturuyor. Milliyet Gazetesi yazarı Adil Gür, konuyla ilgili yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Yurt dışındaki seçmenlerin yüzde 86'sı 8 ülkede yaşıyor. Şimdi bu seçmenlerin 1 Kasım 2015 seçimlerinde ne yaptıklarına bakalım...

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde yurt dışında seçmen kütüğüne kayıtlı 2.899.059 seçmen vardı. Bu seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı 1 Kasım seçimlerinde oy kullandı.

16 Nisan'da yapılacak Halk oylamasında seçmen kütüğüne kayıtlı yurt dışı seçmenlerin sayısını YSK 2 milyon 929 bin 389 olarak açıkladı.

SEÇMENİN YÜZDE 5'İ

Referandumda oy kullanacak toplam seçmenin yaklaşık yüzde 5'ini yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oluşturuyor. Kritik oylamada yurt dışı seçmenlerin etkisinin çok önemli olduğunu söylemeye gerek yok.

Bu konuda analizler yapabilmek için yurt dışındaki seçmenlerin son seçimdeki davranışlarına bakmakta fayda var. 1 Kasım seçimlerinde yurt dışındaki seçmenlerin kullandıkları geçerli oyların partilere göre dağılımı yandaki gibidir.

Bu verilerden hareketle 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına yurt dışı oylarının muhtemel etkilerini yarınki köşemde değerlendireceğim.