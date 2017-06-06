Gurbetçiler Kapıkule'ye ayak bastı

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yollara düşen gurbetçiler, Kapıkule'den giriş yapmaya başladı. Jandarma ekipleri tarafından 'Anavatana hoş geldiniz' denerek karşılanan gurbetçiler, huzurlu ve güvenli yolculuk konusunda bilinçlendirildi.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yollara düşen gurbetçiler, Kapıkule'den giriş yapmaya başladı. Jandarma ekipleri tarafından 'Anavatana hoş geldiniz' denerek karşılanan gurbetçiler, huzurlu ve güvenli yolculuk konusunda bilinçlendirildi.

Edirne Valiliği ve Edirne Jandarma Komutanlığı koordinesinde, 'Huzurunuz gururumuzdur' programı kapsamında yapılan kontrollerde, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için anavatana gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda jandarma ekipleri tarafından karşılandı. Huzur, güvenlik ve emniyetleri ile ilgili bilgilendirme broşürlerini sürücülere dağıtan ekipler, gurbetçilere jandarma logolu şapkalar hediye etti.



"KENDİMİZİ BURADA GÜVENDE HİSSEDİYORUZ"

Almanya'nın Dortmund şehrinden geldiğini dile getiren Eray Kendirli, "Her sene ülkeme geliyorum. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. Sevindim, kendimi burada güvende hissediyorum. Güzel bir uygulama" dedi.

Almanya'nın Berlin kentinden geldiğini belirten Necmettin Dal da "İzmir'in Kuşadası ilçesine gideceğiz. Bizi her konuda uyardılar. Yavaş gidin, dikkatli gidin diye. Güzel şeyler bunlar. Türkiye'miz bir bambaşka" ifadelerini kullandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen 'Huzurunuz gururumuzdur' kontrolleri sırasında, jandarma ekipleri ayrıca drone kullanarak, yapılan çalışmaları da kayıt altına aldı. Jandarma ekiplerinin Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği uygulamaların yaz sezonu boyunca 24 saat esasına uygun olarak devam ettirileceği bildirildi.

(Koray Ustabaşı /İHA)