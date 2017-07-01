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'Güray ve Yusuf bizde oynamak istiyor
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'Güray ve Yusuf bizde oynamak istiyor

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Kayserispor'da forma giyen Güray Vural ve Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'a teklif yaptıklarını belirterek, 'Biz gerekli teklifleri yaptık. İkisi de bizde oynamak istiyor. Kulüpleri izin verirse olacak' dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Kayserispor'da forma giyen Güray Vural ve Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'a teklif yaptıklarını belirterek, "Biz gerekli teklifleri yaptık. İkisi de bizde oynamak istiyor. Kulüpleri izin verirse olacak" dedi.
Basın mensupları ile yaptıkları sohbet toplantısında transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ali Ay, bir süredir görüşme halinde oldukları Güray Vural ve Yusuf Erdoğan transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Bir kızı 10 kişi ister bir kişi alır' diyen Başkan Ay, "Biz gerekli teklifleri yaptık. İkisi de bizde oynamak istiyor. Kulüpleri izin verirse olacak. İzin vermezse olmayacak" dedi.

"PABLO BURADA JÜBİLESİNİ YAPMAK İSTİYOR"
Harun ve Batalla'nın da sözleşmeli oyuncuları olduğunu ifade eden Ay, "Onlar da 40 oyuncumuzdan iki tanesi. Sözleşmeli oyuncularımız. Ben kalmalarını istiyorum. Herhalde kalacaklar. İkisi için de teklif gelmedi. Pablo ile görüşemedik. Herhalde gelecek hafta gelecek. Pablo da burada jübilesini yapmak istiyor. İnşallah burada yapar" diye konuştu.

"5 FORVETTEN 2'SİNİ SATMAMIZ LAZIM"
Forvet transferine ilişkin de konuşan Başkan Ay, "Santrafor transferi için çilek olayı çıkmıştı. Elimizde Stancu, Necid, Kubilay, Sinan ve Deniz var. Deniz kadro dışı. 5 oyuncumuz var. Bunlardan 2 tanesini satmamız lazım ki yer açılsın. Ondan sonra kararını düşünürüz. Bunun kararını hocamız verecek. Hoca elimizdeki oyuncuları görmek istiyor. 10-12 tane genç var elimizde. Altyapıdaki Pascal ile Taiwo'yu hocamız deneyecek. Gönül ister ki gençlerden de fayda sağlayalım. Performansları iyiyse kalırlar" ifadelerini kullandı.
(Mesut Alan/İHA)

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