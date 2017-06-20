Güpegündüz büfeyi soydu

Kastamonu'da güpegündüz bir büfeye giren ve yiyecek ile içecek alan hırsızı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'da güpegündüz bir büfeye giren ve yiyecek ile içecek alan hırsızı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Saraçlar Mahallesinde bulunan büfeye elinde mermer parçasıyla gelen hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı. Elindeki mermer ile büfenin camlarını kıran hırsız, büfeden bir miktar yiyecek ve içecek aldığı görüldü. Daha sonra büfeden uzaklaşan hırsız, kısa süre sonra tekrar geri gelerek bu sefer dondurma tezgahını inceledi ve alacak başka bir şey bulamayınca büfeden uzaklaştığı görüldü.

Büfenin camlarının kırık olduğunu gören iş yeri sahibi, 155 Polis İmdat Hattını arayarak ihbarda bulundu. Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından hırsızın, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edildi. İsmi Ö.Ö. olduğu öğrenilen hırsızın, psikolojik sorunları olduğu ve yakalanarak Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)