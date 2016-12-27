27.12.2016 14:44 Günyüzü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Günyüzü Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Günyüzü Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.



Belediye, bu kapsamda sokak hayvanlarına yönelik geçici hayvan bakım evi kurdu. Zabıta ekiplerinin sokaklardan topladığı sahipsiz hayvanlar, karınları doyurulup gerekli tedavileri yapıldıktan sonra bu bakım evlerine bırakılıyor. Sokak hayvanları, sahiplendirilene kadar burada usule uygun olarak bakılıyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Günyüzü Belediye Başkanı Mehmet Remzi Arayıt, "Belediyemizin imkânları dahilinde sokak hayvanlarını korumaya çalışıyoruz. Tedavileri, aşıları ve barınma olanakları belediyemizce sağlandıktan sonra sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza veriyoruz" dedi.

