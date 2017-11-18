Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışlar vardı ki alçaklar yapar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Norveç'teki NATO Tatbikatı'nda yaşanan terbiyesizliğe vurgu yaparak "Bazı yanlışlar vardır ki onları aptallar değil ancak alçaklar yapar" dedi.
...
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti
Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu (50) bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.
...
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Kuzey Irak sınırında 2 mehmetçiğin şehit edilmesi olayının faillerinden 3 terörist etkisiz hale getirildi.
...
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle Beşiktaş'ın toplam net borcunun 1 milyar 885 milyon 855 bin TL olarak açıkladı.
...
'Tek teker Arif' son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve 'Tek teker Arif' olarak tanınan motosikletçi Arif Razgatlıoğlu sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
...
Çorum'da film gibi soygun
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kuruyemiş dükkanına gelen yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan soygun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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