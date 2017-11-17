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Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Erdoğan'dan faiz açıklaması: Devletin bankaları dahi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin sebep, enflasyonun sonuç olduğunu belirterek, yüksek faiz uygulayan bankaları eleştirdi. Erdoğan, "Bu konuda devletin bankaları dahi ciddi bir tutuculuk içindedir. Onun için Sayın Başbakan ile de bunu konuştuk, bu iş böyle yürümez, bunu çözeceğiz" dedi.
...
"27 camimizi yıktılar, 70 camimizi hasarlı hale getirdiler"
Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta cami açılışı yaptı. Başbakan Yıldırım, terörün hiçbir kutsalı olmadığını hatırlatarak,"Bakın Şırnak'ta 27 tane cami yıktılar, 70 tane camiyi hasarlı hale getirdiler" dedi.
...
Marmara Üniversitesinde FETÖ operasyonu
Marmara Üniversitesinde görevli akademik idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 personele yönelik FETÖ/ PDY terör örgütü ile irtibatı olduğu gerekçesi ile operasyon başlatıldı.
...
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında MİT ve Jandarma tarafından ortak yürütülen operasyonda mağarada sıkıştırılan 4 teröristin havadan helikopterlerin peş peşe ateşiyle etkisiz hale getirildiği ve 6'sı uzun namlulu 7 silah, çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği öğrenildi.
...
Eski gol kralı Zafer Biryol gözaltına alındı
Fenerbahçeli eski futbolcu Zafer Biryol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
...
Kameraya el sallayan hırsızın pişkinliği pes dedirtti
Bir bina önünde park halinde bulunan aracın camını kırarak hırsızlık yapan şahısların güvenlik kamerasına el sallayacak kadar rahat olması pes dedirtti. Arabadan yaklaşık 2 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan hırsızların pişkin tavırları saniye saniye kameraya yansıdı.
...
Motosikletli bebek arabasına böyle çarptı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan annesinin ittiği bebek arabasına çarptı. Çarpma anı motosiklet sürücüsünün kaskına taktığı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
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